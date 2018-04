Altro Calcio Gargano, rottura del crociato: carriera a rischio

La carriera di Walter Gargano è a rischio: l'ex centrocampista di Napoli, Inter e Parma, ora al Peñarol, si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà restare fermo a lungo. L'uruguaiano ha 33 anni e la sua stagione è già finita: potrebbe tornare in campo nel 2019, ma è chiaro che, come si è visto per Zlatan Ibrahimovic, un simile infortunio alla sua età rischia di comprometterne il rientro.