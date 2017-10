Altro Calcio Gabbiadini doppietta: Ventura, nei club segnano tutti...

Dopo quasi due mesi di astinenza torna al gol Manolo Gabbiadini: l'ex attaccante del Napoli ne segna addirittura due, più di quanti ne avesse realizzati dall'inizio della stagione, regalando al suo Southampton il pari contro il Newcastle. Due volte sotto, i Saints sono riusciti a rimontare in entrambe le occasioni la squadra di Benitez: bellissima la prima rete dell'azzurro, bravo a girarsi e a calciare di sinistro sul primo palo, mentre il 2-2 è arrivato su rigore. Curiosità: Gabbiadini torna al gol nel weekend che ha visto andare a segno anche Insigne, decisivo nel big match Roma-Napoli, e Immobile, che con la doppietta alla Juve ha superato Messi nella classifica marcatori stagionale, considerando i gol nel club (15) in tutte le competizioni. Con la maglia dell'Italia i tre attaccanti erano rimasti a secco contro Macedonia e Albania: Gabbiadini, va precisato, aveva giocato appena un minuto a Scutari. In serata poi, a confermare il grande weekend degli attaccanti azzurri, è arrivato anche il gol di Zaza, che col suo Valencia ha dilagato 6-3 sul campo del Betis.