Altro Calcio Gabbiadini, che debutto! Solo 12' per il primo gol inglese

Sono bastati 12 minuti a Manolo Gabbiadini per segnare il suo primo gol in Premier League con la maglia del Southampton. Nella gara casalinga contro il West Ham l'attaccante ex Napoli ha sfruttato nel migliore dei modi l'assist filtrante di Jay Rodriguez e l'ha piazzata sotto la traversa di sinistro.