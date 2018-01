Altro Calcio Futsal, Ricardinho come CR7: quinto Pallone d'Oro

Nel mondo del calcio c'è un altro Cristiano Ronaldo, è Ricardinho: il fuoriclasse portoghese del futsal ha vinto il suo quinto Pallone d'Oro (come il connazionale Cristiano Ronaldo) per il 2017 dopo quelli del 2010, 2014, 2015, 2016. E proprio il poker degli ultimi quattro anni fa capire come Ricardinho possa già essere considerato il miglior giocatore di sempre del calcio a 5.