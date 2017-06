Altro Calcio Francia, il Martigues "copia" lo stemma dell'Inter

Nuovo caso di clonazione dello stemma in casa Inter. Nel 2016 il club nerazzurro chiese ed ottenne il cambio da parte del Chambly, club francese della terza divisione: il presidente - italiano - è tifoso dichiarato dell'Inter e per questo aveva creato il primo simbolo basandosi sullo stile di quello interista dal 1998 al 2007. Ora un episodio simile si sta verificando di nuovo in Francia ma con il Martigues, quarta divisione: tranne colori, nome e date, è una copia del vecchio stemma nerazzurro. Partirà una nuova richiesta di cambio?