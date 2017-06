Altro Calcio France Football "consegna" il Pallone d'Oro a CR7: "Senza rivali"

In una stagione in cui non si giocano Mondiali né Europei, la classifica del Pallone d'Oro sarà stabilita soprattutto dalla Champions League, competizione che dai quarti in poi ha avuto un unico dominatore: Cristiano Ronaldo. 8 gol in tre partite tra quarti e semifinale fanno di CR7 il candidato numero uno al prestigioso trofeo, tanto che France Football (quotidiano francese che assegna il premio) ha dedicato una copertina al portoghese dal titolo "Chi può batterlo?" sottintendendo che la stella del Real non ha rivali. Ma davvero non c'è nessuno che può batterlo? Il suo storico rivale Messi, che ha segnato 15 gol in più in campionato e uno in più in Champions, ha abbandonato la competizione troppo presto ed è escluso, ma Gigi Buffon... Il portiere bianconero è molto vicino a conquistare uno storico triplete e in caso di trionfo a Cardiff la sua candidatura non sarebbe affatto da sottovalutare, anche perchè il Pallone d'Oro sarebbe il giusto premio alla carriera per un simbolo del calcio internazionale qual è Gigi.