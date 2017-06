Altro Calcio Forest Green Rovers, il nuovo stadio realizzato in legno

Il Forest Green Rovers, squadra che milita nella quinta divisione inglese, avrà una nuova casa, l'Eco Park Stadium. L'impianto sarà realizzato quasi del tutto in legno (primo caso al mondo) e avrà una capienza di 5.000 posti. Lo studio di architettura Zaha Adid, vincitore del bando indetto dal club, ha presentato il progetto, a impatto zero per l'ambiente.