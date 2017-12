Altro Calcio Florenzi-Gabbiadini-Jorginho: Ventura, che azzardo

Le tre novità di Ventura per Italia-Svezia rispetto alla gara di venerdì saranno Alessandro Florenzi, Manolo Gabbiadini e Jorginho. Il romanista ha vinto il ballotaggio con Bernardeschi e giocherà nella posizione per lui relativamente inedita di mezzala, probabilmente sinistra al posto di Verratti, o destra, con lo spostamento di Parolo. Con Ventura ha giocato una sola gara da titolare, l'andata del girone eliminatorio con la Spagna, da esterno nel 3-5-2, poi è stato frenato dagli infortuni. Gabbiadini non è mai andato in campo dal 1' con questo c.t. e vanta 4 presenze, tutti spezzoni di pochi minuti: l'attaccante del Southampton giocherà accanto a Immobile. Jorginho non era mai stato neppure convocato e prenderà il posto di De Rossi davanti alla difesa.