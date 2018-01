Altro Calcio Fleetwood, pizza gratis per un anno al portiere

Pizza gratis per un anno. È il regalo che ha fatto Papa John's, la celebre catena di pizzerie, a Chris Neal, portiere del Fleetwood rimasto imbattuto nei trentaduesimi di FA Cup contro il Leicester. Il club di League One, la Serie C inglese, ha imposto lo 0-0 alle Foxes e lo sponsor ha voluto fare un regalo al numero uno della squadra.