Flamengo-Independiente, incidenti e 40 arresti

Battaglie a Copacabana, 40 tifosi del Flamengo arrestati, la denuncia dell'Independiente alla Conmebol per i disordini avvenuti anche e e soprattutto nei pressi dell'hotel dove alloggiavano gli argentini alla vigilia della gara di ritorno della finale di Copa Sudamericana: è successo di tutto a Rio de Janeiro e - come ha sottolineato il club di Avellaneda (che all'andata ha vinto 2-1) - a uscirne male è il calcio sudamericano, oltre ovviamente alle istituzioni brasiliane che non hanno disposto un piano di sicurezza adeguato, sia per evitare scontri tra tifosi, che ci sono stati, sia per evitare che l'Independiente fosse danneggiato dal caos scatenato dai "torcedores" brasiliani, con fuochi artificiali accesi in piena notte per disturbare il sonno dei rivali.