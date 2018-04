Altro Calcio Fiorentina-Juventus Primavera, Pinto in gol per Astori

Un gol per Davide Astori. Il calcio fiorentino prova a ripartire dopo la tragedia che ha colpito il suo capitano e lo fa dai giovani. La Fiorentina Primavera ha battuto per 2-0 la Juventus nella 23.ma giornata del campionato ipotecando di fatto la partecipazione ai playoff e a sbloccare la gara è stato Pierluigi Pinto, difensore centrale com'era Astori, che dopo la rete ha mostrato a tutti la maglia numero 13 che era di Davide e che il club viola ha ritirato per sempre.