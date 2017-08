Altro Calcio Figc, ecco il nuovo logo

Questo dovrebbe essere il nuovo logo della Figc, almeno secondo footyheadlines: l'acronimo viene spostato in alto con il tricolore sostituito dall'oro, lo scudo viene addolcito e le 4 stelle dei quattro Mondiali sono ora in cima. Il nuovo logo dovrebbe debuttare sulle maglie della Nazionale durante il Mondiale in Russia (in caso di qualificazione).