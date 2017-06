Altro Calcio Fifa top 11, l'intruso è Neuer: poi solo Barça e Real

Neuer in porta, poi solo Barcellona e Real Madrid, anche se Dani Alves si è conquistato metà premio con la maglia della Juve: ecco il top 11 Fifa del 2016. Netto dominio spagnolo, come era prevedibile, con un pari "salomonico" tra le due superpotenze della Liga che nella scorsa primavera trionfarono in momenti diversi: ai catalani, che pure hanno disertato questo Gala, andò il campionato, ai blancos la Champions, cui poi si sono aggiunti Supercoppa europea e Mondiale per club.