Altro Calcio Fifa The Best 2018: un'esclusione eccellente

Sono 10 i giocatori in corsa per vincere il premio The Best Fifa (migliore giocatore dell’anno). Tra i candidati non c’è Neymar, penalizzato dall’infortunio subìto nella seconda parte di stagione al Psg e dal deludente Mondiale del Brasile.