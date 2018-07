Altro Calcio Fifa the Best 2018: Allegri candidato tra gli allenatori

C'è anche Massimiliano Allegri tra i candidati a vincere il premio The Best Fifa 2018 come miglior allenatore della stagione, la lista comprende undici nomi e vede favoriti due francesi: Didier Deschamps con il Mondiale vinto e Zinedine Zidane (vincitore nel 2017) che ha conquistato la terza Champions League di fila con il Real Madrid. Della lista fanno poi parte gli altri tre ct semifinalisti ai Mondiali, ovvero Zlatko Dalic, Roberto Martinez e Gareth Southgate, e poi Pep Guardiola, che ha trionfato in Premier con il Manchester City, Jurgen Klopp, Ernesto Valverde, Stanislav Cherchesov e Diego Simeone.