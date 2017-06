Altro Calcio Fifa Legends, Maradona e Ronaldinho in Bahrain

E' lunga la lista delle stelle presenti alla riunione di Fifa Legends in Bahrain: prima riunione per discutere come migliorare il calcio, poi l'incontro con i tifosi. Tra gli ex atleti, tante vecchie conoscenze e un amico di Premium: Pablo Aimar, Cafú, Jorge Campos, Diego Maradona, Jay-Jay Okocha, Karl-Heinz Riedle, Ronaldinho, Michel Salgado, Dario Simic, il nostro talent David Trezeguet, Carlos Valderrama.