Altro Calcio Fifa Football Awards, quante stelle sul green carpet

Parata di stelle a Zurigo per le premiazioni del Fifa Football Awards 2016: sul green carpet hanno sfilato campioni del presente e del passato come Maradona, Ronaldo, Van Basten, CR7, Ranieri, Griezzman e tanti altri. Bellissima Eva Longoria, madrina della manifestazione, in abito. Bizzarro come al solito invece il look di Dani Alves.