Altro Calcio Fifa 18, Maradona simbolo del tifo Juve: "Qualcuno pagherà"

Clamorosa gaffe dei produttori di Fifa 18, i quali hanno utilizzato un’immagine di Diego Armando Maradona come simbolo della tifoseria della Juventus. L'incredibile errore, colto dal giornalista Paolo Trapani mentre giocava con il figlio, si verifica quando viene impostato il match tra Juventus e Napoli nella cornice dell'Allianz Stadium: all’altezza della bandierina del calcio d’angolo, ai piedi della curva bianconera, campeggia l’immagine dell'ex Pibe de Oro tra gli striscioni juventini. A Radio Kiss Kiss Napoli, l'argentino ha annunciato pesanti ripercussioni: “C’è qualcuno che sta facendo delle cose sbagliate e questo è un dolore al cuore, per questo ho dato mandato ai miei avvocati perché non si possono sbagliare in un gioco così diffuso. Qualcuno ha voluto fare il furbo e la pagherà”.