Feyenoord, Kramer sospeso per aver mangiato un panino

Michiel Kramer è stato sospeso dal Feyenoord perché, nell'intervallo della sfida di coppa d'Olanda contro l'Hercules, è stato ripreso dalle telecamere mentre mangiava un panino. L'attaccante, in panchina nel primo tempo, al termine dei primi 45' ha scelto di farsi uno spuntino e la cosa non è andata giù a club e allenatore. Questo il commento del dt van Geel: "Ha tenuto una condotta poco professionale e non ammissibile. Questo comportamento non è consono alla cultura sportiva che abbiamo al Feyenoord e che devono tenere i nostri giocatori”.