Festa Cremonese per la promozione in Serie B

Dopo 11 anni torna in serie B la Cremonese che questo pomeriggio allo stadio Zini ha battuto 3-2 la Racing Roma. Giocherà nuovamente nel campionato cadetto una delle società più antiche d'Italia, celebre - soprattutto sotto la presidenza di Domenico Luzzara - per il suo vivaio (tra i tanti Vialli, Cabrini e Lombardo) ma anche per aver lanciato molti grandi allenatori come Mondonico, l'ex ct Prandelli senza dimenticare Gigi Simoni. Ora grazie ad Attilo Tesser e grazie agli investimenti dell'imprenditore cremonese Giovanni Arvedi i grigiorossi vogliono continuare a restare nel calcio che conta