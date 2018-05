Altro Calcio Fernando Torres, primo trofeo all'ultima partita con l'Atetico

Serata indimenticabile quella di Lione per Fernando Torres e non sono perché è stata l'ultima partita in maglia Atletico Madrid, club in cui è cresciuto, si è affermato ed è esploso prima di spiccare il volo destinazione Liverpool e dove è poi tornato nel 2015 dopo le esperienze amare con Chelsea e Milan. Il centravanti spagnolo infatti, nonostante i 116 gol in 343 presenze, non era mai riuscito ad alzare un trofeo con la maglia rojoblanca. La passerella finale, giusto una manciata di minuti al posto dell'eroe di serata Antonie Griezmann, e l'alzata della coppa sul palco assieme al capitano Gabi, saranno per sempre un'istantanea indelebile nella memoria di El Niño, che realizza così un sogno rimasto troppo a lungo chiuso in un cassetto.