Altro Calcio Fatturati, Manchester United da record. Cinque italiane nella top 30

L'edizione 2017 del rapporto Deloitte, ormai un classico per la finanza applicata al mondo del calcio, vede un clamoroso sorpasso in vetta: il Real scende al terzo posto superato da Barcellona e soprattutto Manchester United, che guarda tutti dall'alto per la prima volta dal 2003/04. La classifica vede il dominio di Premier League, grazie al peso dei diritti tv. Balzo del Leicester, che grazie allo scudetto 2016 entra nella top 20, mentre Juventus (migliore italiana), Roma, Milan, Inter e Napoli sono le uniche squadre di serie A nella top 30.