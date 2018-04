Altro Calcio Fanny-Lemina: "Aspettiamo un figlio"

L’amore tra l’ex centrocampista della Juventus, Mario Lemina, e l’ex di Mario Balotelli, Fanny Neguesha, sboccia nel 'regalo' più bello: un bimbo. L’ufficialità della notizia, che ha subito infiammato il web, è arrivata attravreso una dolce foto postata da entrambi sui propri account social. "All’inizio uno sguardo, poi un sorriso. Nessuno immaginava il cammino che stavamo per percorrere - ha scritto Lemina sul proprio profilo - Come tutte le medaglie hanno una doppia faccia, tutti i cammini sono disseminati di insidie. Per evitarli abbiamo investito in amore, forza e tenacia in ogni prova. Più che la parola felicità è l’esperienza in due che condividiamo con colui o colei che ami. A questa donna che mi rende felice, voglio dire grazie per offrirmi il più bel regalo che ci sia e di tutto l’amore che mi porterà. Da questo amore intenso che ci lega, nascerà presto un piccolo essere che un giorno mi chiamerà papà. Tu sarai la più amorevole delle mamme, io ne ho la certezza. Con tutto il mio amore".