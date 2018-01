Altro Calcio FA Cup, qualificazione col brivido per Il Chelsea: Norwich ko solo ai rigori

Qualificazione con il brivido per Il Chelsea in FA Cup. Nel replay del terzo turno i Blues di Conte hanno avuto bisogno dei calci di rigore per avere la meglio 5-3 sul Norwich (squadra di seconda divisione) dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul punteggio di 1-1 per i gol di Batshuayi al 55' (tocco ravvicinato) e Lewis (colpo di testa) al 93', con due legni colpiti dai gialloverdi. Nei supplementari i londinesi restano in 9 a causa delle espulsioni di Pedro e Morata: l'attaccante riceve due cartellini gialli nel giro di pochi secondi per simulazione e proteste. La decisione dell'arbitra scatena la rabbia di Conte e di un tifoso che cxercadi invadere il campo eviene fermato dalla sicurezza. Dal dischetto è decisivo l'errore di Oliveira: al quarto turno il Chelsea se la vedrà con il Newcastle.