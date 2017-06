Altro Calcio FA Cup, al Sutton non riesce il miracolo con l'Arsenal. Ma che show in campo e sugli spalti

I pronostici sono stati rispettati. L'Arsenal ha battuto 2-0 il Sutton, squadra di quinta divisione inglese qualficandosi ai quarti di FA Cup. Ma per la formazione di non-League è stata comunque una festa. Non è mancato lo spettacolo in campo, complice l'invasione di un tifoso, sugli spalti e nella panchina della squadra di casa... I gol di Lucas Perez e Walcott non hanno dunque rovinato una serata indimenticabile a Sutton, borgo di Londra.