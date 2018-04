Altro Calcio Evra: "Orgoglioso di aver indossato la maglia della Juventus"

All'indomani dell'eliminazione in Champions League a opera del Real Madrid, Patrice Evra tramite Twitter si rivolge ai suoi ex compagni della Juventus con un messaggio speciale. "Sono veramente orgoglioso di avere indossato questa maglia quando vedo come avete giocato ieri!!! Andate a prendere questo settimo scudetto adesso" scrive il terzino francese del West Ham. Evidentemente il club bianconero gli è rimasto nel cuore e a Vinovo avranno sicuramente apprezzato.