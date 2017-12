Altro Calcio Everton, lo sponsor critica Allardyce

"Sam Allardyce diventerà il nuovo allenatore dell'Everton! Come cercare l'amore in un luogo senza speranze...". Questo il tweet della compagnia di scommesse keniota "Sport Pesa" dopo la notizia sul nuovo tecnico dei Toffees. Tutto bene se non fosse che Sport Pesa è uno degli sponsor degli Everton tanto che poi il tweet è stato cancellato anche se ormai la gaffe aveva fatto il giro dei social. I tifosi della squadra di Liverpool chiedono a gran voce che l'azienda sia depennata dalla lista degli sponsor visto che non è nuova a casi del genere: a maggio, dopo un 2-5 contro l'Arsenal, scirsse un tweet dello stesso genere "Un grande regalo dei giocatori!".