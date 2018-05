Europei Under 17, l'Italia si arrende in finale: festa Olanda ai rigori

Si infrange sugli errori dal dischetto di Armini e Vergani (capocannoniere del torneo) il sogno dell'Italia Under 17 di salire sul tetto d'Europa. Cinque anni dopo la sconfitta in Slovacchia contro la Russia, anche allora ai rigori, gli Azzurrini piangono ancora e stavolta festeggia l’Olanda, che diventa campione d’Europa (6-3) senza aver mai vinto una partita a eliminazione diretta negli 80’ regolamentari (nei quarti ci fu anche l’episodio del portiere irlandese espulso all'ultimo rigore ). Onore ai ragazzi di Carmine Nunziata, capaci di arrivare fino alla lotteria dei rigori anche contro quella che era tra le favorite per il titolo: le reti di Ricci e Riccardi che avevano ribaltato il vantaggio di Jurrien Maduro erano state un’illusione, la serata finisce tra le lacrime.