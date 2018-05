Europei Under 17, Italia da sogno: battuto il Belgio, è finale

Continua la marcia trionfale dell'Italia Under-17 agli Europei di categoria in corso di svolgimento in Inghilterra. I ragazzi del ct Carmine Nunziata sono ora ad un passo dalla gloria dopo aver battuto 2-1 i pari età del Belgio in semifinale. Decisivi per il successo finale i gol di Gyabuaa nel primo tempo e, nella ripresa, del solito Vergani (di proprietà dell'Inter), che con questa rete balza in testa alla classifica cannonieri del torneo in compagnia di Vertessen, autore del gol del momentaneo pareggio. Cinque anni dopo la beffa ai rigori contro la Russia, la Nazionale Under 17 torna quindi a giocarsi il titolo di campione d'Europa contro la vincente di Inghilterra-Olanda. La finale è in programma domenica alle 19.15 a Rotherham.