Altro Calcio Europei al via venerdì per la miglior Italia degli ultimi 20 anni

Venerdì 16 giugno inizia in Polonia l'Europeo Under 21 che gli azzurrini di Di Biagio sperano di concludere con un successo il 30 giugno nella finale di Cracovia. "E' la Nazionale migliore degli ultimi 20 anni" ha dichiarato pochi giorni fa il ct, che per puntare al trionfo ha a propria disposizione tutti i big ad eccezione di Romagnoli, infortunato. L'Italia è inserita nel Gruppo C con Germania e Danimarca e farà il suo esordio contro i danesi domenica 18 alle 20:45. Ecco tutti i convocati di Di Biagio:

Portieri: Cragno (Benevento), Donnarumma (Milan), Scuffet (Udinese)

Difensori: Barreca (Torino), Biraschi (Genoa), Calabria (Milan), Caldara (Atalanta), Conti (Atalanta); Ferrari (Verona), Murru (Cagliari), Rugani (Juventus)

Centrocampisti: Benassi (Torino), Cataldi (Genoa), Gagliardini (Inter), Grassi (Atalanta), Locatelli (Milan), Pellegrini (Sassuolo)

Attaccanti: Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Fiorentina),. Cerri (Pescara), Chiesa (Fiorentina), Garritano (Cesena), Petagna (Atalanta)