Altro Calcio Europai Under-17, Olanda-Irlanda: portiere espulso all'ultimo rigore

Episodio incredibile quanto decisivo durante i quarti di finale degli Europei Under 17 tra Olanda e Irlanda: il portiere irlandese è stato espulso durante la lotteria dei rigori, anzi, all'ultimo rigore. Corcoran, già ammonito dall'arbitro durante i tempi regolamentari che si erano conclusi sul risultato di 1-1, ha infatti rimediato il secondo giallo proprio all'ultimo penalty per essersi tuffato in anticipo parando il tiro di Redan. L'arbitro non ha avuto dubbi e lo ha cacciato, così a prendere il suo posto tra i pali è stato il compagno McEntee, di ruolo difensore, che però nulla ha potuto sul rigore del capitano olandese. In semifinale vanno gli Orange (l'Irlanda aveva sbagliato il primo penalty della serie con Idah), che adesso affronteranno i pari età dell'Inghilterra giovedì 17 maggio alle ore 20, mentre l'altra semifinale, quella tra Italia e Belgio, si giocherà lo stesso giorno alle 14.