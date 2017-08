Altro Calcio Europa League, Milan testa di serie grazie al Napoli

La gara di ritorno in Macedonia dovrebbe essere solo una formalità per il Milan, che grazie ai risultati di ieri sera in Champions League venerdì a Monaco vivrà un sorteggio più tranquillo. I rossoneri infatti, grazie alle vittorie di Napoli, Olympiakos e Siviglia, raggiungono la Lazio tra le teste di serie di Europa League e possono sperare in un girone morbido. Il Milan potrebbe peggiorare il suo ranking Uefa solo se il Liverpool venisse eliminato stasera contro l'Hoffenheim (2-1 per i Reds all'andata in Germania). In questo caso perderebbe una posizione, ma non la prima fascia perché resterebbe comunque l'undicesima squadra in un sorteggio con 12 teste di serie.