Altro Calcio Europa League: le liste di Milan, Lazio e Atalanta

Tempo di scelte per Montella, Inzaghi e Gasperini per l'Europa League. I tre tecnici hanno presentato le liste per i gironi e non mancano le sorprese: presenti tra i rossoneri anche Sosa (che nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi in Turchia al Trabzonsopor), Paletta e Gomez, entrambi dati per partenti a gennaio. Nella Lazio restano fuori Marchetti, Mauricio e Djordjevic, mentre c'è il portoghese Nani. Gasperini 'perdona' Spinazzola e lo inserisce. Ecco le liste...