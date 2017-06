Altro Calcio Europa League, Iago Aspas come Mou: manette a Old Trafford

"Abbiamo costretto lo United alle barricate in casa propria. Un gruppo di amici contro giocatori che valgono 120 milioni... ". A fine partita la lingua di Iago Aspes, attaccante del Celta Vigo, è tagliente quanto il gesto delle manette mostrato al pubblico dell'Old Trafford e a Mourinho (che ne detiene il copyright da quel famoso Inter-Sampdoria del 2010) per protestare contro l'espulsione di Roncaglia. "Loro si sono dedicati a perdere tempo e calciare via il pallone perchè non riuscivano a fare due, tre passaggi di fila" ha aggiunto Aspes al termine dalla gara, finita 1-1, che ha mandato lo United in finale di Europa League.