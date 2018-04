Altro Calcio Europa League, Bonucci carica il Milan: "Arrendersi mai!"

Leonardo Bonucci sprona il Milan in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Arsenal: giovedì ai rossoneri servirà la grande impresa dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro. "Training Day, arrendersi mai! Per chi la gioca, per i tanti che saranno lì con Noi e per chi sarà lontano ma lì con il cuore" ha scritto il difensore su Instagram postando una foto dell'allenamento di oggi.