Altro Calcio Espn: ecco i 10 centravanti più forti del mondo. E c'è Dybala...

Espn ha pubblicato la classifica dei 100 più forti al mondo divisi in 10 categorie: allenatori, portieri, difensori centrali, terzini destri, terzini sinistri, centrocampisti centrali, trequartisti, ali, attaccanti e centravanti. In questa gallery ci soffermiamo solo sull'ultima categoria che vanta un solo calciatore di Serie A. E non è affatto un centravanti...