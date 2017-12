Altro Calcio Espanyol-Tenerife, rigore inesistente: stesso arbitro di Valencia-Barça...

Espanyol-Tenerife, sedicesimi di Coppa del Re: al 34' del primo tempo l'arbitro fischia un calcio di rigore per i catalani per un mani di Jorge Saenz su un tiro di Alvaro Vazquez. Le immagini sono eloquenti: il tocco è abbondantemente fuori dall'area, probabilmente un metro o forse più. Il direttore di gara era Iglesias Villanuela, lo stesso che in Valencia-Barcellona ha negato un gol chiaro a Leo Messi. In Spagna la Var non c'è neppure in campionato, ma presto arriverà...