Altro Calcio Esoneri lampo: de Boer, il tuo non è un record...

De Boer esonerato dal Crystal Palace dopo sole quattro giornate ha aggiornato il record in quanto a rapidità di licenziamento di un allenatore in Premier League (nel 2006 Les Reed era durato 7 giornate alla guida del Charlton), ma il suo primato non è nulla in confronto a quello stabilito da Leroy Rosenior, esonerato dopo soli dieci minuti dal Torquay United (società di quinta divisione inglese) nel 2007. Quella dell’ex giocatore di Fulham e West Ham, racconta il The Sun, è infatti una delle esperienze più paradossali che possano accadere a un allenatore professionistico: appena firmato il contratto, la società fu venduta a una nuova dirigenza, che come primo atto ufficiale decise di ratificare il suo esonero e di scegliere in maniera autonoma il nuovo allenatore. Il tutto in soli dieci minuti. Molto di più era durato invece il Loco Bielsa sulla panchina della Lazio (due giorni), mentre nella classifica degli esoneri più veloci della storia entrano anche due ex Inter...