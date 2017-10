Altro Calcio Ederson, che spavento: esce in barella dopo lo scontro con Mané

Spavento per Ederson. Al minuto 37’ della sfida con il Liverpool, il portiere del Manchester City è stato colpito in pieno volto da un calcio di Manè. L’attaccante dei Reds è stato espulso per il duro intervento mentre il brasiliano ha dovuto lasciare il campo in barella. L’estremo difensore ha poi rassicurato su Twitter: “E’ tutto ok, è stato uno shock” e Mendy ha postato una foto del compagno con i segni della ‘battaglia’. Il cerchio l'ha chiuso lo stesso Mané con le scuse su Instagram: "Spero torni presto, è fortissimo".