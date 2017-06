Altro Calcio Ecco i 21 loghi più belli: ci sono anche tre club italiani

La rivista inglese Four Four Two ha provato a stilare la classifica dei 21 loghi calcistici più belli al mondo, ovviamente seguendo personali canoni stilistici. Tre sono i club italiani presenti in graduatoria anche se nessuno nella top 3: la Sampdoria è quarta, la Roma 14.ma e l'Inter 19.ma. Vince lo stemma dell’Ajax, introdotto nel 1990, conla rappresentazione stilizzata della testa del guerriero greco Aiace Telamonio su sfondo bianco e bande circolari rosse. Sul podio anche i thailandesi del Lampag e i tedeschi del Colonia. Ecco la classifica dalla 21.ma posizione alla prima.