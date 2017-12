Altro Calcio Ebbsfleet United, Mambo diventa "number 5" per beneficenza

Yado Mambo dal 2011 milita nell'Ebbsfleet United, sesta divisione inglese, ma solo contro il Leyton Orient ha vestito la maglia che tutti i tifosi sognavano da tempo (e per questo inondavano di richieste la società). Il difensore inglese, solo per una partita visto che di solito appartiene a Dave Winfield, è passato dal numero 18 al 5 componendo una divisa dal sapore musicale, ricordando il tormentone estivo di Lou Bega uscito nel 1999 "Mambo number 5". L'eccitazione dei tifosi dell'Ebbsfleet United è stata tale che il club ha preso la palla al balzo: la maglia unica è stata messa all'asta e il ricavato andrà in beneficenza.