Altro Calcio E ora chiamatela Wanda mora

Wanda Nara è diventata mora. La moglie e agente di Mauro Icardi ha infatti optato per un radicale cambio di look e ha ovviamente postato su Instagram il suo nuovo aspetto. Se il capitano dell’Inter aveva scelto poche settimane fa per il biondo platino (durato pochi giorni), Wanda ha preso la decisione opposta, per un castano scuro che sta già dividendo i suoi followers.