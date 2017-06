Altro Calcio Dynamo Dresda, la folle trasferta de tifosi: tutti in tenuta militare

I tifosi della Dynamo Dresda in trasferta come se stessero andando in guerra. E' quello che è successo domenica a Karlsruhe, dove i sostenitori della squadra nepromossa in Zweite Liga hanno scatenato un vero putiferio. In oltre 2000 hanno seguito la squadra (già salva) in trasferta nel sud della Germania, tutti vestiti in tenuta mimetica, con tanto di camionette e mezzi militari. Una grande metafora, quella degli ultras della Dynamo, che ha voluto simboleggiare la "Guerra alla DFB", ovvero alla federazione tedesca, come poi chiarito con uno striscione durante la gara. Fuori dallo stadio, la polizia ha avuto il suo bel da fare per contenere la furia dei fans, ma per fortuna è riuscita a scongiurare scontri tra le due tifoserie. Ovviamente la società sarà severamente multata.