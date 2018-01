Altro Calcio Dybala, sei numero 5 al mondo. E vali più di Ronaldo

Uno studio del Cies, l'osservatorio internazionale sul calcio, ha messo in fila i calciatori con il valore di mercato più alto, stabilito in base ad alcuni parametri, tra cui età, ruolo, durata del contratto, rendimento e status internazionale. La sorpresa è che il miglior giocatore del mondo del momento, il Pallone d'oro e Fifa Best Player Cristiano Ronaldo, è solo al 49° posto con un valore di 80,4 milioni. Ecco la top ten dalla quale manca anche Philippe Coutinho.