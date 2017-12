Altro Calcio Drogba, che cambio di look!

Nuovo look per Didier Drogba. L'attaccante dei Phoenix Rising (seconda divisione americanba) si è infatti mostrato su Twitter completamente rasato a zero. A corredo della foto l'ivoriano, che da anni teneva i capelli lunghi, ha postato questo messaggio: "15/12/2000 è stato l’inizio, 15/12/2017 è nato il nuovo me".