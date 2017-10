Altro Calcio Dortmund, Moukoko è un fenomeno: ma quanti anni ha?

Youssoufa Moukoko è il nuovo baby fenomeno del Borussia Dortmund, a soli 12 anni gioca già con l’Under 17 dei gialloneri (quindi affronta avversari che sono 3/4 anni più grandi di lui) e lo fa con risultati straordinari: 17 gol in 8 partite. Un bottino che gli è valso anche la convocazione con la nazionale tedesca U16, il più giovane di sempre a esordire, e con la maglia della Germania ha segnato tre gol in due partite (doppietta all'Austria e gol al Belgio). Insomma, Moukoko è un talento precoce, inarrestabile, ma secondo molti mente sulla propria età. Effettivamente guardandolo in faccia i dubbi sorgono e a gettare benzina sul fuoco, oltre a quello che fa in campo, c'è la sua vita fuori dal terreno di gioco: la sua fidanzata, che attualmente gioca con l’Under 21 del St. Pauli, ha infatti 18 anni... Il Borussia Dortmund, per provare a mettere a tacere le polemiche, ha accettato di sottoporre Moukoko a una RX del polso in modo da stabilirne l’età ossea, ma il padre del giocatore ha negato il permesso a procedere. I dubbi restano.