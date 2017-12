Altro Calcio Dortmund, caso Aubameyang: non convocato per Stoccarda

In casa Borussia Dortmund scoppia il caso Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese non è stato inserito nella lista dei convocati per la trasferta dei gialloneri a Stoccarda per "motivi disciplinari", come comunicato dallo stesso club via Twitter. A prendere la decisione è stato l'allenatore Peter Bosz, che deve cercare una svolta dopo aver raccolto solo 1 punto nelle ultime 4 gare di Bundesliga. L'attaccante è stato escluso ufficialmente per i continui ritardi agli allenamenti ma la società è rimasta irritata perché, nonostante il divieto, Aubameyang ha sfruttato la pausa per volare un paio di giorni a Barcellona con la fidanzata e il fratello, come dimostrano foto e video pubblicati su Instagram. La vicenda ricorda quella del 2016, quando Aubameyang fu estromesso dai convocati per la sfida con lo Sporting Lisbona perché nonostante il divieto dell'ex allenatore Tuchel, si recò a Milano nel giorno di riposo. Una rottura volontaria in vista del mercato di gennaio?