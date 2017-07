Altro Calcio Dortmund, alta fedeltà: solo 66 su 55mila non hanno rinnovato

Il Borussia Dortmund ha i tifosi più fedeli d’Europa. A circa un mese dall'inizio del campionato, infatti, il 99,88% dei supporter gialloneri ha rinnovato l’abbonamento (è record) e le 66 persone (su 55mila) che non l'hanno fatto si sono giustificati parlando di "motivi personali". Un amore per la maglia che in Europa non ha rivali: la squadra di Dortmund è infatti in testa anche alla classifica europea per presenze alle partite casalinghe: 79.712, subito dopo il Barcellona con 77.944 e il Manchester United con 75.920. Staccatissime, purtroppo, le italiane: la prima è l’Inter (23.mo posto) con poco più di 47mila spettatori in media, mentre il Milan si trova al 30.mo posto (poco più di 40mila tifosi). Ancora più staccate Napoli (oltre 36.000) e Juventus.