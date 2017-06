Altro Calcio Dopo Trump, ecco le previsioni dei Simpson sul calcio

La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane non è la prima delle "previsioni" azzeccate dai Simpson. In realtà gli autori del popolare cartone animato giocano con tante situazioni, alcune delle quali poi si verificano sul serio. In Inghilterra ci hanno anche scherzato su adattando le scene dei Simpson a figure del calcio, giocando su queste presunte previsioni: il risultato è tutto da ridere.