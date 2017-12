Altro Calcio Domenech: "Il Mondiale senza l'Italia non sarebbe una tragedia"

"Un Mondiale senza l'Italia sarebbe una tragedia per voi, non per il mondo. Il mondo ha rischiato di perdere l'Argentina...". In un'intervista alla Gazzetta dello Sport l'ex ct della Francia Raymond Domenech (c'era lui in panchina nel 2006 quando gli azzurri trionfarono a Berlino) lancia una stilettata alla nostra Nazionale. L'allenatore 65enne comunque non ha dubbi sul fatto che la squadra di Ventura si qualifcherà per Russia 2018: "Sicuramente, guardate il 2006: avevate tutti quei problemi e avete vinto. L'Italia ha giocatori che sanno gestire lo stress, la Sevzia molto meno: nel gruppo erano quasi qualificati ma si sono complicati la vita". Non manca una considerazione su Buffon: "E' un grande ed è scandaloso che nel 2006 non gli abbiano dato il Pallone d'Oro. E' ancora tra i più forti? Mah, forse no. Comincia a essere vecchio. A quarant'anni è normale".